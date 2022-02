Triplicate le multe ai titolari di attività

MANTOVA – Dieci persone sanzionate per irregolarità rispetto ai Green Pass in luoghi o situazioni in cui questo è obbligatorio; altre cinque per non avere indossato la mascherina dove era obbligatoria. Numeri decisamente contenuti considerando che è il bilancio dell’attività di controllo delle varie forze di Polizia tra lo scorso 17 gennaio e ieri, periodo durante il quale sono state sottoposte a controllo poco meno di 5mila persone e 950 attività o esercizi pubblici. La vera novità riguarda proprio quest’ultimo ambito: nello stesso periodo infatti le sanzioni a titolari di tali attività sono più che triplicate, passando dalle 36 che risultavano allo scorso 17 gennaio alle 145 attuali, per un incremento di 109 sanzioni in due settimane. È questo il dato più eclatante del bilancio dei controlli in materia di rispetto delle prescrizioni anti-Covid tracciato ieri mattina durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Mantova Michele Formiglio. Sempre nell’ambito dei controlli disposti dalla prefettura, è stata disposta la chiusura temporanea di 4 attività. Infine sono state denunciate altre cinque persone che hanno violato gli obblighi della quarantena. Nel corso della riunione, tra i vari argomenti all’ordine del giorno, è stato fatto il consueto aggiornamento sul monitoraggio settimanale dell’andamento epidemiologico rilevato in provincia, effettuato con il supporto Ats ValPadana e l’Asst Carlo Poma di Mantova. Il prefetto Formiglio, nella circostanza, ha ribadito l’importanza di proseguire nella capillare azione di controllo sul rispetto delle vigenti prescrizioni anti-contagio per accelerare il superamento dell’attuale fase emergenziale ed assicurare spazi di sicurezza sempre più ampi per i cittadini, le imprese e gli ambiti in cui trovano naturale spazio le attività sociali.