Il Comune propone la raccolta domiciliare di sfalci e potature

ROVERBELLA – Vista la positiva esperienza vissuta nello scorso anno il Comune di Roverbella in sinergia con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti differenziata ha deciso di riproporre anche per il 2022 il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature.

In primo luogo il tutto dovrà avvenire con l’utilizzo da parte del cittadino di un apposito contenitore carrellato da 240 litri, in cui costo sarà di 44 euro, iva compresa.

Il bidone può essere richiesto dalla persona interessata scaricando l’apposito modulo pubblicato sul sito del Comune oppure è ritirabile in municipio all’Ufficio Ecologia – Ufficio Tecnico. Il documento compilato e la ricevuta del pagamento posso essere consegnati in forma cartacea nella cassetta della posta esistente all’esterno del portone del municipio oppure trasmessi a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.roverbella.mn.it.

Il contenitore sarà consegnato a domicilio. Il servizio in questione verrà attivato dal 28 marzo e sarà garantito sino al 31 ottobre prossimo.

Nell’Ecocalendario predisposto da Mantova Ambiente sono indicati i giorni nei quali avverrà il ritiro degli sfalci e delle potature debitamente collocati all’interno del bidone.

Per disporre di maggiori informazioni in merito al servizio è consigliabile rivolgersi al numero verde di Mantova Ambiente 800 473 165 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed il sabato dalle 9 alle 13.