Trombosi venosa, summit in Regione

MANTOVA – «Dobbiamo pensare a un ‘mese in giallo’ dedicato alla sensibilizzazione sulla trombosi venosa profonda, terza patologia cardiovascolare più frequente. Una sola giornata non è sufficiente, in quanto si tratta di una patologia, diffusa, poco conosciuta e dalle gravi conseguenze»: è la proposta del consigliere regionale Paola Bulbarelli, promotrice del simposio scientifico-divulgativo “La salute scorre nelle vene: (ri)conoscere la trombosi venosa profonda” tenutosi ieri a Palazzo Pirelli.

La giornata che si celebrerà domenica 13 ottobre, «è un appuntamento da sostenere, tuttavia dobbiamo fare di più per focalizzare l’attenzione su una malattia spesso trascurata e fraintesa». Ai lavori sono intervenuti: il presidente del consiglio regionale Federico Romani, l’assessore al welfare Guido Bertolaso, il capogruppo di Fd’I Christian Garavaglia, il consigliere regionale Marina Cesana, il chirurgo vascolare del San Raffaele Domenico Baccellieri col dirigente medico Velio Ascenti.