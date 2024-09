Castiglione: nessuna auto pirata, il 36enne era ubriaco e si sarebbe fatto male da solo

CASTIGLIONE Travolto da un’auto pirata che poi ha fatto perdere le proprie tracce nella notte? A quanto pare, no. Non sarebbe questa la dinamica di ciò che si è verificato poco prima delle 22 di giovedì sera, quando in viale Dunant è scattato l’allarme per un 36enne trovato riverso al suolo. Stando a quato ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, che si sono occupati dei rilevi e degli accertamenti, il 36enne infatti avrebbe fatto tutto da solo. In pratica non sarebbe stato travolto da un’auto pirata, ma in modo autonomo sarebbe caduto al suolo procurandosi diverse lesioni – soprattutto al capo – che lo hanno fatto finire agli Spedali Civili di Brescia per mezzo dell’elisoccorso. L’uomo avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio o comunque avrebbe messo il piede in fallo: dagli accertamenti eseguiti, infatti nel momento in cui si è verificato l’episodio a quanto pare aveva alzato decisamente troppo il gomito. Di più: dagli accertamenti svolti dai carabinieri, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona, nel momento in cui è accaduto il fatto, non sarebbe passata alcuna auto.