La Camera di commercio di Mantova alla Fiera del turismo di Rimini 2024

MANTOVA – La Camera di Commercio di Mantova parteciperà alla fiera del Turismo Ttg 2024 in corso a Rimini sino a domani, in qualità di co-espositore con la Regione Lombardia.

La Cciaa dispone di uno spazio nel contesto prestigioso della collettiva regionale, che rappresenterà un punto di riferimento per le imprese mantovane del comparto turistico e gli enti preposti alla promozione del territorio. Per tre giorni si apre l’opportunità di far conoscere Mantova e il suo territorio a centinaia di operatori nazionali e internazionali. Un territorio dove l’offerta culturale e di intrattenimento si unisce alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche, senza dimenticare le tipicità eno-gastronomiche.

Ampio spazio sarà anche dato alla promozione delle iniziative e degli eventi della nostra provincia e di Mantova, città dei festival.