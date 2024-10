Poste, distribuite nel mantovano le etichette nominative da apporre alle bussole

MANTOVA – – Arriva anche in provincia di Mantova l’iniziativa di Poste Italiane “Etichetta la cassetta” che coinvolge alcune zone della città e i comuni della provincia, nei quali i cittadini con cassetta anonima ricevono dall’Azienda una comunicazione che li invita ad apporre le etichette col proprio nome e cognome sulle cassette domiciliari e sui citofoni condominiali.

Le etichette da utilizzare, a strappo e adesive, sono state incluse gratuitamente nella lettera di avviso.

Particolarmente interessati da questa iniziativa sono i comuni con meno di 5mila abitanti, un segmento significativo di popolazione cui l’azienda dedica da tempo una particolare attenzione, per accompagnarne la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile.

«Il nostro centro di distribuzione delle Poste copre un territorio vasto che comprende Mantova e provincia e talvolta i portalettere trovano cassette postali prive di nominativo” – dichiara Sonia Fornasari, responsabile del centro di distribuzione di Mantova Nenni –. Queste situazioni le riscontriamo sì in città, nei condominii e nel centro storico, sia nelle zone rurali. Se il recapito va a buon fine il vantaggio è sia per il destinatario che per il portalettere che evita un’inutile dilatazione dei tempi di consegna». Con “Etichetta la cassetta” i cittadini sono invitati anche a comunicare l’indirizzo aggiornato a tutti i propri mittenti abituali.