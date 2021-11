Trovata in casa con una profonda ferita da taglio alla gola. Gravissima una 31enne

MANTOVA Una donna di 31 anni è stata trovata agonizzante con una profonda ferita alla gola e vari tagli ieri sera nel suo appartamento in periferia nord di Mantova. A dare l’allarme verso le 21.30 è stato il suo convivente, un uomo di 34 anni. Agli agenti della Volante intervenuti su segnalazione del 118 e ai loro colleghi della Squadra Mobile, l’uomo ha raccontato di avere trovato la sua convivente a terra in un lago di sangue al momenti del rientro a casa. L’uomo ha aggiunto di avere trascorso la serata fuori a cena insieme alla stessa 31enne e a una coppia di amici e di avere avuto un litigio con la convivente che a un certo punto avrebbe preso e se ne sarebbe andata via da sola tronando a casa poco prima di lui. Il racconto del 34enne è attualmente al vaglio degli investigatori. L’arma usata per il ferimento è stata trovata nell’appartamento e sequestrata per essere sottoposta a esami dalla Scientifica. Aperte tutte le ipotesi investigative, dal tentato omicidio all’atto di autolesionismo, che per il momento sembra essere quella tenuta in maggior considerazione. La donna si trova ora ricoverata al Poma in prognosi riservata e appena possibile sarà sentita. Non risultano persone indagate per ora.