Turismo post-Covid, Mantova cerca la cura

MANTOVA Tra le poche cose che per gli italiani sono “sacre” ci sono sicuramente le vacanze. Non è un caso quindi che sulla questione dei fondi messi a disposizione dallo Stato per le ferie, il cosiddetto bonus-vacanze (che sarà utilizzabile a partire dal prossimo 1° luglio per chi farà le vacanze in Italia) la maggior parte degli italiani siano più che informati su ciò che serve per ottenere questo finanziamento. È quello che emerge ora che l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per richiedere e utilizzare il bonus-vacanze da un’indagine condotta da Federalberghi, secondo la quale il 91,6% degli italiani è a conoscenza o almeno ha sentito parlare del bonus-vacanze, e il 52,2% di coloro che andranno in vacanza quest’anno ha intenzione di utilizzarlo. Di questi, il 57% intende fruire del voucher entro settembre, mentre il 16,7% guarda ai mesi successivi. Infine, il 26,2% è ancora indeciso. A Mantova su questo fronte la ripresa c’è anche se è lenta e graduale. Alla nostra città mancano soprattutto le presenze di turisti stranieri; motivo per il quale il bonus-vacanze viene visto come una proposta interessante. «Ben venga qualsiasi misura, anche se perfettibile, che può dare impulso al settore turistico, duramente colpito dall’emergenza – afferma al riguardo Gianluca Bianchi, presidente di Federalberghi-Confcommercio Mantova -. Ora è necessaria e urgente un’adeguata e massiccia campagna per promuovere tra la popolazione la conoscenza e l’utilizzo del bonus. Le nostre strutture si sono adeguate prontamente ai protocolli sanitari per il contenimento dell’epidemia, con grande serietà e professionalità. E sono pronte ad accogliere i turisti. La destinazione Mantova, fuori dalle rotte turistiche più battute e caratterizzata da dimensioni contenute, a misura d’uomo, ampi spazi all’aperto, flussi ridotti e un patrimonio naturalistico significativo, sembra rispondere perfettamente, in questo momento storico particolare, alle nuove esigenze del turista: natura, tranquillità e relax».