Porto Mantovano – Partito il nuovo servizio infermieristico domiciliare

PORTO MANTOVANO Il Comune di Porto Mantovano vicino ai suoi cittadini più fragili, anziani in primis, anche sul piano sanitario: nei giorni scorsi è partito il servizio infermieristico domiciliare.

Un’infermiera a disposizione delle persone che ne abbiamo necessità per piccole cure o assistenza medico-sanitaria: questo quanto previsto dall’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale di Porto Mantovano. «Si tratta di un servizio molto apprezzato, soprattutto tra gli anziani», afferma con orgoglio l’assessore ai servizi sociali ed alla famiglia Barbara Della Casa.

Un servizio che si traduce in sedici ore settimanali in cui un’infermiera si mette a disposizione delle persone che ne facciano richiesta per piccole necessità o “interventi” sanitari che per ora si presenta come progetto pilota, concretizzatosi grazie al contributo di 15mila euro di Fondazione Cariverona. Il servizio, come spiegato dall’assessore, avrà infatti la durata di un anno al fine di comprenderne la reale utilità ed il gradimento da parte dei cittadini anche se la speranza è quello di poterlo riproporre nei prossimi anni in un’ottica di vicinanza e supporto alle categorie più fragili della popolazione. Un’iniziativa che ad alcuni giorni dalla sua partenza sembra, però aver già trovato il favore dei cittadini: al momento le ore settimanali sono suddivise tra le varie frazioni del territorio di cui 4 a Soave e le restanti tra Bancole, Sant’Antonio e Montata Carra.

«A fine progetto – conclude l’assessore Della Casa – faremo una sintesi di quanto fatto per capire se e come proseguire in questa avventura, tenendo conto anche delle esigenze della comunità». Un servizio che, specialmente ora, diventa importante per la cura ed il supporto delle persone in difficoltà o con problemi di salute: l’infermiera è, infatti, disponibile a seguire anche cittadini affetti da Coronavirus. Proprio a tale proposito il Comune sottolinea come ad ogni visita sia previsto l’utilizzo di tutti i dpi necessari alla tutela della persona e ad evitare il contagio da Covid.