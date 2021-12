Schianto in A22: chiesto l’esame tossicologico sulla salma della vittima

MANTOVA La procura di Verona, competente per l’incidente mortale avvenuto ieri mattina in A22 nei pressi del casello di Mantova Nord, ha chiesto che vengano eseguiti gli esami tossicologici sulla salma della vittima. La stessa procura scaligera avrebbe già concesso il nulla osta per la sepoltura di I.B., il 21enne marocchino che risiedeva a Forcola (Sondrio) che ha perso la vita nello schianto. Il giovane era al volante di un furgone Ducato appartenente a una ditta di elettromeccanica con sede nel Bergamasco che ieri verso le 4.20 ha tamponato un Tir che era fermo in colonna sulla corsia Sud dell’A22 a causa di un precedente incidente avvenuto poche centinaia di metri più avanti. L’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato scampo. Ferito in modo grave anche un 20enne originario del Gambia residente nel Bresciano che era sullo steso furgone, mentre un altro suo collega, un 43enne albanese che abita in provincia di Bergamo, e che era seduto accanto alla vittima, se l’è cavata con pochi giorni di prognosi.