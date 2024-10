Un milione di euro per Palazzo Ducale

MANTOVA Poco più di un milione di euro destinato al Palazzo Ducale di Mantova. È quanto stabilito dalla Commissione cultura del Senato che nella seduta di ieri ha dato parere favorevole ai cinque schemi di decreti ministeriali relativi alla rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale. Si tratta segnatamente di fondi per il biennio 2019-2020 della regione Veneto, per il 2021-2023 delle regioni Lombardia e Campania e per gli anni 2022-2024 delle regioni Campania e Abruzzo. La settima di Palazzo Madama ha quindi approvato le relazioni presentate dal senatore virgiliano Andrea Paganella (Lega) e dalla collega Giulia Cosenza (Fratelli d’Italia). Nello specifico per quanto concerne la proposta di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, presentata dal Palazzo Ducale di Mantova per un importo complessivo di 1.094.420 euro, prevede i seguenti cantieri: in primis il restauro e consolidamento locali e la realizzazione del deposito opere d’arte, con adeguamento impiantistico e inserimento controllo termoigrometrico avente ad oggetto il cortile delle ex Scuderie Reali e i Depositi Corte Nuova (piano terreno, locali ex ristorante), a favore del nuovo intervento “Recupero, restauro e rifunzionalizzazione del primo piano del Casino delle Guardie Nobili”, destinato ad accogliere il museo dell’arte del 19° e 20° secolo e del XX secolo Mantova” avente ad oggetto il Casino delle Guardie Nobili-completamento del progetto museale dell’800 e ‘900 mantovano per un importo oggetto di rimodulazione pari a 457.473 euro. In secondo luogo il restauro superfici afferenti il Cortile delle Otto Facce, a favore del nuovo intervento “Accessibilità al grande salone dell’Armeria, di 1000 metri quadri, a completamento del progetto finanziato con fondi Fsc, primo lotto” avente ad oggetto il Palazzo del Capitano-Soluzione accessibilità Salone dell’Armeria, per un importo oggetto di rimodulazione pari a 636.947 euro.