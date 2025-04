Addio all’incrocio pericoloso tra Asola e Piubega, da oggi cantiere per la rotatoria

ALTO MANTOVANO – Consegna ufficiale ieri mattina dei lavori per la riqualificazione dell’incrocio tra la provinciale 7, via Compartitori e strada Olza. La tanto attesa rotatoria verrà realizzata dall’impresa Fratelli Trentini di Brescia: da cronoprogramma sono stimati sette mesi di lavori che inizieranno già nella giornata di oggi con i primi scavi. Responsabile unico del procedimento è il geometra Debora Falzoni dell’area lavori pubblici della Provincia, ente che supervisionerà e coordinerà tutte le diverse fasi sino alla conclusione delle attività del cantiere.

L’incrocio, al confine con i comuni di Piubega e Asola, tra la provinciale “Calvatone-Volta Mantovana” e le strade comunali Compartitori e Olza, attualmente è di tipo canalizzato con obbligo di precedenza per i veicoli provenienti da Mariana lungo la Calvatone-Volta e per i veicoli provenienti da Piubega lungo strada Olza.

La configurazione attuale non garantisce un’idonea percezione dell’obbligo di precedenza da parte dell’utenza; inoltre, i veicoli che percorrono il lungo rettilineo via Compartitori-provinciale 7, tendono ad assumere elevate velocità di percorrenza.

Quindi la Provincia in accordo con il Comune di Mariana Mantovana e quelli confinanti di Asola e Piubega, ha deciso di intervenire con la realizzazione di una rotatoria che presenterà indubbi vantaggi. In primo luogo, riduzione della velocità di tutti veicoli che impegnano l’intersezione, grazie a una attenta calibratura delle geometrie delle corsie di immissione e di uscita e all’imposizione dell’obbligo della precedenza lungo tutte le corsie di immissione. In secondo luogo, minore probabilità di incidenti e con conseguenze meno gravi.

L’intervento ha un costo complessivo di 820mila euro e sulla base di un accordo sottoscritto tra gli enti, sarà così finanziato: 110mila euro di contributo della Provincia, 500mila euro di contributo di Regione Lombardia, 160mila euro da Mariana, 30mila euro da Asola, 20mila euro da Piubega.

Alla consegna del cantiere ieri mattina nelle campagne tra Mariana, Piubega e Asola, erano presenti il presidente della Provincia Carlo Bottani, i sindaci Davide Ferrari (Mariana), Moreno Romanelli (Asola) e Maria Cristina Zinetti (Piubega), oltre al personale tecnico dell’impresa della Provincia di Mantova.