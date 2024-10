Lotteria e ricchi premi per sostenere bimbi in grave difficoltà

MANTOVA Torna la tradizionale lotteria solidale di Abeo con un evento di apertura in programma sabato 9 e domenica 10 novembre in piazza Marconi. Dalle 9 alle 19 sarà possibile acquistare i biglietti al costo di 1 euro ciascuno al gazebo con i volontari dell’associazione, oppure rendersi disponibili per contribuire alla vendita dei blocchetti.

La lotteria benefica è organizzata insieme all’associazione “Noi Donne” di Villimpenta e grazie al contributo di tutte le persone che supportano Abeo. Il ricavato viene destinato ad Abeo Sostegno, il progetto che si prende cura dei bambini affetti da patologie gravi, rare o complesse e delle loro famiglie residenti nella nostra provincia.

Abeo Sostegno offre un aiuto economico, psicologico, burocratico, con specifiche figure professionali e accompagna le famiglie, con all’interno un minore con una patologia rara o grave, conducendole all’autonomia nella gestione della malattia.

La lotteria proseguirà fino a maggio 2024. In palio ci sono un televisore 50 pollici (1° premio); una lavatrice da 7 kg (2° premio); una scopa elettrica (3° premio); una friggitrice ad aria (4° premio); un ferro da stiro (5° premio); un microonde (6° premio) e una macchina da caffè (7° premio).

Per maggiori informazioni e per sapere dove poter reperire i biglietti successivamente all’evento di piazza Marconi, telefonare allo 0376.201856, oppure inviare una mail ad abeo@abeo-mn.it.