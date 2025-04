Basket Serie B interregionale – Boudet: “Stings, una vittoria tutto cuore”

CURTATONE Gli Stings hanno conquistato un’importante vittoria mercoledì sera, superando per 72-70 la Falconstar Monfalcone alla Tea Arena, capolista con Ferrara e Pordenone, in in una gara disputata a porte chiuse. Un successo prezioso non solo per il morale, ma soprattutto per la classifica: con questo risultato, infatti, i virgiliani hanno ottenuto con certezza matematica l’accesso ai play off del girone “Play-In Gold”. Domenica 27 gli Stings concluderanno il percorso della fase di ritorno proprio sul parquet di Pordenone, dove cercheranno di chiudere con un’altra prestazione convincente in vista della fase più calda della stagione. Decisivo, nella sfida contro la capolista Monfalcone, il canestro di Biordi nel finale, perfettamente servito da capitan Christian Boudet, che ha saputo leggere al meglio la situazione e offrire un assist fondamentale per il successo. «È stata una vittoria sofferta, conquistata con il cuore e la determinazione – ha dichiarato il capitano – Anche nella sfida precedente contro Oderzo avevamo giocato senza il sostegno del pubblico e ci eravamo trovati sotto nel punteggio, ma non abbiamo mai mollato. Abbiamo lottato fino all’ultimo secondo e siamo riusciti a portare a casa due punti fondamentali». Ora la testa va all’ultima gara della fase a gironi, ma l’orizzonte si sposta già verso i play off. «A Pordenone vogliamo fare bene e chiudere al meglio questa fase. Poi inizieremo a preparare i play off, che rappresentano un obiettivo stimolante. Ovviamente il sogno di approdare in Serie B Nazionale è vivo in noi, ma una delle nostre forze, durante tutta la stagione, è stata quella di affrontare ogni sfida con umiltà e concentrazione, puntando a raggiungere un traguardo per volta. Dalla salvezza all’ingresso nei play off, è stato un cammino costruito passo dopo passo». Infine, Boudet ha sottolineato lo spirito del gruppo: «Abbiamo centrato questo traguardo con pieno merito e continueremo a lavorare con la stessa intensità e lo stesso impegno per cercare di arrivare il più lontano possibile».