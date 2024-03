Un treno “Caravaggio” sulla linea Bozzolo-Milano

MANNTOVA “Il piano di rinnovamento della flotta di treni Trenord prosegue con nuove 8 immissioni in Lombardia a partire da oggi. Sale così a 154 il numero dei nuovi convogli in servizio sulle linee lombarde, per un totale di 214 che rivoluzioneranno il materiale rotabile entro il 2025. Un investimento di oltre 1,7 miliardi, il più importante tra le Regioni d’Italia, che sta portando importanti benefici, in termini di comfort e puntualità”. Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, commenta l’immissione, a partire da oggi di 8 nuovi treni su diverse tratte ferroviarie lombarde. Tra le linee destinatarie dei nuovi convogli c’è anche la Mantova (Bozzolo)-Milano che dopo un’interruzione dovuta ai lavori tornerà a viaggiare un secondo Caravaggio, per un totale di 11 corse giornaliere. “Le nuove immissioni – spiega Lucente – riguardano linee particolarmente importanti per il servizio ferroviario lombardo. Torna un secondo Caravaggio sulla Milano-Lodi-Cremona-Bozzolo, che certamente contribuirà a rendere il viaggio più agevole dopo l’avvio dei lavori di raddoppio della linea Mantova-Bozzolo dallo scorso 14 gennaio. Si tratta di interventi fondamentali – conclude Lucente – che contribuiranno a rendere più efficiente il servizio. Stiamo lavorando per una Lombardia sempre più interconnessa, con un trasporto pubblico efficiente e in linea con le aspettative dei cittadini”.