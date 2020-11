Vaccino antinfluenzale, la campagna di Avis

MANTOVA Mentre in questi giorni imperversa il continuo tam tam di notizie riguardanti il vaccino di contrasto al Covid-19, prodotto da Pfizer e, secondo gli esperti, con un’efficacia molto vicina al cento per cento, c’è un altro tipo di vaccino che sta tenendo banco nelle ultime settimane. Si tratta del vaccino antiinfluenzale e sul tema è intervenuta anche la sezione mantovana dell’Avis, che ha chiamato a raccolta i propri donatori e donatrici. Coloro, infatti, che non hanno ancora prenotato il vaccino, possono farlo attraverso una giornata di vaccinazioni sul territorio, in fase di organizzazione, istituita dall’Avis, che si svolgerà all’Avispark di Cerese, con prenotazioni entro il prossimo 19 novembre, al polo vaccinale di Castiglione delle Stiviere, qui c’è invece tempo fino al 26 novembre, e al polo vaccinale di Pieve di Coriano, prenotabile entro il 3 dicembre. Va da sé che chi ha già prenotato l’appuntamento per la propria vaccinazione non lo deve disdire; l’iniziativa dell’Avis, infatti, punta a creare posti aggiuntivi per supportare il carico di richieste ricevute e snellire la mole di lavoro, già particolarmente gravosa in questo periodo, di ospedali e ambulatori. La prenotazione va fatta dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, al numero 0376 363222. (f.b.)