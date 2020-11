Corso di formazione gratuito gruppi di auto mutuo aiuto

MANTOVA Al via il 20 novembre il corso di formazione gratuito online rivolto a volontari che vogliano acquisire competenze per diventare facilitatori di Gruppi di mutuo auto aiuto per Caregiver familiari.

Il corso, organizzato dalla cooperativa sociale “Anziani e non solo”, nell’ambito del progetto “Il paziente riscoperto – Rete Caregivers”, finanziato da Fondazione Cariverona, e in collaborazione con il consorzio Sol.Co. Mantova e con diverse associazioni del territorio, è strutturato in 4 incontri di 3 ore ciascuno ogni venerdì pomeriggio a partire dal prossimo 20 novembre e prevede l’affiancamento di un esperto una volta al mese per il primo anno di avvio dei gruppi di auto mutuo aiuto sul territorio.

Il progetto “Il paziente riscoperto – Rete Caregivers”, attivo nelle province di Vicenza, Verona e Mantova, ha l’obiettivo di sostenere, con formazione e servizi dedicati, i caregiver familiari, cioè coloro che si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un loro caro non autosufficiente disabile o fragile.

“In tempi di COVID-19 – sottolineano i referenti del progetto – il carico di stress sui familiari è enormemente cresciuto oltre agli effetti di angoscia per il futuro e all’isolamento, sia a causa della chiusura di servizi di sollievo come i centri diurni per chi assiste i propri cari a domicilio, sia a causa delle difficoltà di comunicare con i propri cari quando ricoverati in una struttura”.

I Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto (AMA) rivolti ai caregiver familiari, a prescindere dalla patologia di cui sono affette le persone che assistono, vogliono supportare il familiare perché (ri)acquisti un senso di competenza, migliori la capacità di confrontarsi con i propri problemi e di acquisire informazioni. Il gruppo di auto mutuo aiuto ha l’obiettivo di sviluppare la solidarietà, di creare una rete interna che consenta di superare le solitudini individuali e di rafforzare le connessioni tra il gruppo ed altri punti sociali.

I gruppi sono condotti da un facilitatore il cui compito è quello di agevolare lo scambio delle ricchezze soggettive e di valorizzarne gli aspetti funzionali alla dinamica del gruppo stesso. I facilitatori contribuiscono anche al processo di costituzione del gruppo.

Iscrizioni al corso entro il 16 novembre. Per informazioni: info@anzianienonsolo.it; cooperativa “Anziani e non solo”: tel. 059 645421.