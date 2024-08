Vandali in azione in viale Monte Grappa in città, specchietti auto divelti

MANTOVA – Dopo i ladri ecco i vandali. Stando alle segnalazioni sono state infatti diverse le auto prese di mira l’altra notte in viale Monte Grappa, segnatamente nella zona della piscina Dugoni, già oggetto negli ultimi mesi di continui raid predatori. In particolare i danneggiamenti hanno riguardato gli specchietti delle vetture in sosta, letteralmente divelti (in foto). Alla fine sono stati oltre una decina i veicoli vandalizzati. Se nella circostanza si sia trattato di un singolo soggetto o di un gruppetto di balordi non è ancora da to sapere. Utili all’individuazione dei responsabili potrebbero ora rivelarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia pubblica che privata. Ai malcapitati, una volta fatta l’amara scoperta, altro non è rimasto da fare che denunciare alle forze dell’ordine quanto occorso.