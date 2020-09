Atletica leggera – Tris d’oro ai Regionali Allievi con Eleonora Orlandi, Leonardo Lorenzini e Matteo Storti

MILANO Tre medaglie, tutte d’oro, per gli atleti virgiliani nella prima giornata dei Campionati Regionali Allievi di atletica leggera al Centro Sportivo XXV Aprile di Milano. La prima è arrivata dalla pedana del triplo femminile per merito di Eleonora Orlandi, della Rigoletto, che ha vinto la gara saltando 11.39, nuovo record personale, proprio all’ultimo tentativo. 15ª Alice Fornari (Rigoletto, 9.30), 18ª Anna Tebaldi (Libertas, 8.56). La Rigoletto ha poi concesso il bis nel salto con l’asta, nonostante il forfait del favoritissimo Edoardo Cavicchia; a tenere alta la bandiera giallonera ci ha pensato allora Leonardo Lorenzini, unico atleta in gara a superare l’asticella posta a quota 4 metri. Tre errori a quella misura per Pietro Montanari che non è quindi entrato in classifica. Orlandi e Lorenzini parteciperanno ai prossimi Campionati Nazionali Allievi a Rieti.

Il terzo alloro di giornata l’ha conquistato Matteo Storti, della Libertas, rugbista prestato all’atletica (o viceversa, lo dobbiamo ancora scoprire), che ha letteralmente dominato la gara del lancio col disco con una bella progressione chiusa a 50.14. Non pago, lo stesso Storti ha poi impugnato anche il giavellotto e con la misura di 46.19 si è classificato al 5° posto.

Il bottino di medaglie è destinato ad aumentare con le gare odierne (lungo maschile e asta femminile le specialità sotto la lente), ma prima vediamo i risultati degli altri ragazzi mantovani impegnati ieri a Milano. Nel salto in alto, quarto posto per Cecilia Baraldi (Libertas) con 1.53, a due centimetri dal podio. Bella prestazione di Diego Lorenzini (Rigoletto) nei 400: il crono di 53.60 vale la sesta posizione e il record personale. Un gradino sotto, quindi settimo, Lorenzo Donadello nel triplo con 10.06. Mentre, sempre in casa Rigoletto, Marta Lui ha chiuso al 15° posto i 100hs in 17.13.

Per quanto riguarda le gare odierne, riflettori puntati sulla pedana del lungo per un altro capitolo della grande sfida tra Luca Mondini (7.09 d’accredito), dei Gonzaga, e il cremonese dell’Arvedi Leonardo Pini (7.07), che un paio di settimane fa ha avuto la meglio nella gara disputata a Mantova. La Rigoletto schiera Davide Bagnoli nell’alto, Marta Lui nei 400hs, Chiara Donadello negli 800, Luisa Bellandi, Sofia Sassi e Anna Sedazzari nell’asta; in questa gara c’è anche Gloria Miglioli della Libertas, che schiera inoltre Nicola Arienti nel lungo, Filippo Trivini Bellini negli 800 e, sulle pedane dei lanci, Anna Bonfante e Naomi Gilberti nel disco, Alessia Ostini nel giavellotto.