La Croce Verde cerca nuovi volontari, corso formativo al via in settembre

MANTOVA – La Croce Verde di Mantova cerca nuovi volontari. “Vuoi essere uno di noi? Vuoi diventare volontario della nostra associazione? Questo è il momento!“: questo il titolo della campagna per formare nuovi soccorritori che prenderà il via a settembre e per la quale le iscrizioni sono ufficialmente aperte.

Il corso base per la formazione di nuovi volontari prevede 46 ore, ed è riservato a coloro che intendono prestare servizio di volontariato all’interno dell’associazione. Permetterà infatti di raggiungere l’abilitazione a svolgere servizi sanitari semplici e servizi sanitari a carattere non urgente su di ambulanze e all’utilizzo del defibrillatore.

Il corso base, darà inoltre la possibilità, per chi interessato, a proseguire con la formazione e ad ottenere al raggiungimento delle 120 ore la certificazione di soccorritore esecutore per l’emergenza urgenza. Il corso per diventare soccorritori è aperto a persone dai 18 ai 70 anni di età e le lezioni avranno cadenza bisettimanale, in fascia serale nella sede la Croce Verde. Per avere informazioni è possibile visitare il sito http://www.croceverdemantova.it e lasciare i propri contatti oppure inviare una mail a iscrizioni@croceverdemantova.it. Questa tipologia di volontariato è aperta a tutte quelle persone che sentono il desiderio di dedicare parte del loro tempo agli altri.

Si tratta di un’attività intensa e impegnativa ma altamente gratificante. Oggi l’Associazione conta circa 200 Volontari che operano 365 giorni l’anno su turni che pianificano in autonomia in associazione.

Per coloro che non si sentono portati a svolgere servizi di Ambulanza, ma volessero comunque dare il loro contributo c’è anche la possibilità di svolgere attività di Volontariato presso il centralino dell’associazione con la risposta alle richieste e prenotazioni dei servizi di Trasporto Ordinario (Non di Emergenza) e gestione delle chiamate di Telesoccorso.