Via libera tecnico al progetto ciclopedonale Mantova–Olmolungo–Valdaro

MANTOVA C’è il via libera in linea tecnica al Documento di Fattibilità delle alternative progettuali per il collegamento ciclopedonale Mantova – Olmolungo – Valdaro.

Lo ha decretato ieri il Presidente della Provincia Carlo Bottani.

Con l’aggiornamento del Piano dei Percorsi e delle Piste Ciclabili l’ente di Palazzo di Bagno ha previsto un percorso di analisi delle iniziative in atto e una riflessione sul sistema della mobilità della Grande Mantova che ha visto una partecipazione ampia e convinta da parte di istituzioni e stakeholders.

“Dal confronto – si legge nel Decreto del Presidente Bottani – è emersa la volontà di creare un modello di organizzazione della mobilità che privilegia nei collegamenti intercomunali percorsi sicuri e diretti, in modo tale da consentire di raggiungere in maniera veloce, semplice e sicura le scuole, i centri commerciali e le aree industriali, mentre nell’ambito urbano garantisce una ciclabilità diffusa e sicura. In quest’ottica e a fronte di una rilettura critica sugli interventi già programmati e da programmare e pianificare, sono state individuate le direttrici ciclopedonali ritenute prioritarie”.

In particolare, si ritiene strategico la direttrice che si sviluppa sulla SP 28 e sulla SP 482, e che collega Mantova con le aree Olmolungo e Valdaro, importanti insediamenti produttivi in via di ampliamento e sviluppo.

Il Polo Logistico di Olmolungo e Valdaro è localizzato in una porzione di territorio a est del lago inferiore di Mantova e adiacente al Comune di San Giorgio Bigarello. Essendo l’area del Polo Logistico caratterizzata da un alto grado di prossimità al centro cittadino, l’ultimo Piano strategico per la mobilità ciclistica individua la connessione tra queste due parti di città come uno degli interventi da realizzare con urgenza essendo di importanza strategica per lo sviluppo della mobilità dolce, incentivando gli spostamenti casa-lavoro con una “modalità sostenibile”.

Il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali stima una spesa complessiva per l’intervento di 12.500.000 di euro.

Il progetto ad oggi non ha copertura finanziaria ma viene approvato in linea tecnica al fine di poter candidare l’intervento ai futuri bandi di finanziamento nell’ambito della mobilità dolce.

“Scopo dello studio progettuale – si legge sempre nel decreto – è l’individuazione di un percorso ciclopedonale in grado di collegare in modo sicuro, diretto e sostenibile il capoluogo virgiliano con il polo produttivo-industriale di Olmolungo e Valdaro. L’infrastruttura è pensata per incentivare l’utilizzo di modalità di spostamento alternative all’automobile privata e/o al trasporto pubblico, rispondendo così agli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e di decongestionamento del traffico veicolare e promozione della salute pubblica. L’intervento intende favorire l’accessibilità al polo produttivo da parte dei lavoratori e degli utenti, anche pensando alle fasce di popolazione che non dispongono di un mezzo proprio, migliorando il collegamento tra aree urbane e zone industriali. Il percorso proposto mira anche ad integrare e completare le reti ciclabili esistenti o programmate a livello comunale e sovracomunale, costituendo un asse strategico per la mobilità sostenibile e l’intermodalità nel contesto territoriale mantovano”.