Via Tasso rigenerata è più accogliente

MANTOVA Si è partiti dall’idea di realizzare qualcosa di bello: per i bambini, gli studenti, i genitori e i docenti, che ogni giorno frequentano la zona. Così si è arrivati alla riqualificazione di via Tasso, ieri presentata dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi e dall’assessore Nicola Martinelli, alla presenza anche di altri rappresentanti della giunta locale. L’area, punto di riferimento per tre istituti cittadini, entra così a far parte degli spazi del capoluogo coinvolti nella rigenerazione urbana. Il rinnovato aspetto del luogo è stato festeggiato, prima del taglio del nastro, da canti natalizi e poesie, da parte degli alunni della scuola primaria “Ippolito Nievo”. Ora la strada è fiancheggiata da una serie di carpini. E il primo cittadino ha invitato i più piccoli a dare un nome a ciascun albero. L’investimento è stato di 200mila euro, utilizzati per gli interventi finalizzati alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il finanziamento è stato ottenuto grazie all’accordo-quadro tra Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per lo sviluppo di attività comuni in campo ambientale ed in particolare per i lavori sulla pavimentazione permeabile, più compatibile con il contesto urbano. Tale attività è stata concordata con la Soprintendenza, costituita da inerte naturale e resina. Nella via sono stati introdotti elementi di verde pubblico. È stata rifatta anche l’illuminazione, con otto nuovi punti luce. Sono, inoltre, stati collocati i nuovi arredi. Ci sono 60 porta-biciclette e otto panchine, oltre ai dissuasori per chiudere la via al traffico. Due varchi sono mobili, per consentire il transito in caso di necessità. L’intervento è stato realizzato dalle imprese Hiskin srl e Reggiani srl, le opere accessorie degli arredi sono state affidate alla ditta Calzolari srl, mentre il verde è stato curato da Mantova Ambiente del gruppo Tea.