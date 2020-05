Calcio Terza Categoria – Cannetese, la linea sarà sempre più verde

CANNETO SULL’OGLIO Fare ancor di più affidamento sui giovani e dare ancor più impulso al settore giovanile sono i punti fermi per la prossima stagione della Cannetese: nell’ultima stagione il team di Silvano Mazzi, impegnato nel girone B della Terza di Cremona, aveva racimolato 18 punti.

«Sono certo che si poteva e doveva fare di più nella stagione conclusa – spiega Mazzi -, ho guidato un gruppo giovane che ha finito col pagare dazio sul piano dell’esperienza. Però c’è un dato positivo: rispetto alle precedenti stagioni la squadra ha segnato tanto. Al momento come società siamo fermi, c’è da capire cosa è previsto per la prossima stagione, attendiamo a tal proposito indicazioni da parte della Figc: i nostri obiettivi non cambiano, continueremo a dare spazio ai giovani e a valorizzare il nostro settore giovanile, che ci ha dato sempre grosse soddisfazioni». La domanda successiva è spontanea: Mazzi resterà in sella? «Ancora non lo so, lascerò decidere alla società».