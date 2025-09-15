Vicolo Stabili, da oggi lavori in corso fino al 10 novembre

MANTOVA -Il Comune di Mantova informa che, nell’ambito del progetto di manutenzione straordinaria delle strade comunali 2025, approvato con D.G.C. n.169 del 08/07/2025, verranno eseguiti interventi di sistemazione e riqualificazione in vicolo Stabili (compresa piazzetta). I lavori, affidati alla società Depura S.r.l., si svolgeranno da oggi e fino al 10 novembre 2025 e comporteranno la chiusura al traffico veicolare nel tratto interessato, con le seguenti prescrizioni: Divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in vicolo Stabili; Sbarramento all’imbocco di vicolo Stabili da via Solferino e San Martino, eccetto veicoli diretti al cantiere; Deviazioni segnalate per il traffico e percorsi pedonali alternativi dove necessario; Accesso sempre garantito, compatibilmente con i lavori, alle abitazioni, alle attività commerciali e ai passi carrabili. La segnaletica di cantiere e i divieti saranno installati almeno 48 ore prima dell’avvio dei lavori. L’Amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi per ridurre i disagi alla circolazione.