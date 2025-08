World Aquatics e Myrtha Pools, impegno ventennale per il futuro degli sport acquatici

SINGAPORE – World Aquatics e Myrtha Pools sono lieti di annunciare il rinnovo della loro partnership di lunga data, che si estenderà fino al 2029. Questo ultimo accordo segna un traguardo significativo – 20 anni di collaborazione formale – e riflette la fiducia che la comunità acquatica internazionale ripone in Myrtha come partner chiave e fornitore di livello mondiale per importanti eventi sportivi.

L’annuncio è stato dato durante i Campionati Mondiali di Nuoto di Singapore 2025, che hanno visto le piscine Myrtha nuovamente protagoniste al servizio degli atleti. L’accordo di partnership rafforza la visione condivisa tra World Aquatics e Myrtha: valorizzare il nuoto e sostenere la crescita di tutti gli sport acquatici.

Grazie alla rinnovata partnership, Myrtha Pools continuerà a fornire la sua tecnologia all’avanguardia per piscine in acciaio inossidabile per i Campionati mondiali e per i Campionati mondiali di nuoto (25 m), garantendo agli atleti d’élite le condizioni di eccellenza in termini di performance, precisione e qualità dell’acqua.

“Siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso con Myrtha Pools, un partner che condivide la nostra passione per offrire le migliori opportunità possibili agli atleti di sport acquatici“, ha dichiarato il Presidente di World Aquatics, Husain Al Musallam. “Il nostro rapporto quasi ventennale con Myrtha riflette il forte allineamento dei nostri valori e obiettivi, offrendo innovazione, eccellenza e sviluppo globale degli sport acquatici. Siamo grati di poter contare su Myrtha Pools non solo per organizzare eventi di alto livello, ma anche per aprire le porte a nuove generazioni di nuotatori e atleti di sport acquatici in tutto il mondo“.

Roberto Colletto, CEO di Myrtha Pools, ha espresso entusiasmo per il rinnovato impegno: “Siamo onorati di estendere la nostra partnership con World Aquatics fino al 2029. Questa collaborazione ventennale riflette non solo la nostra storia comune, ma anche la nostra ambizione comune di promuovere l’acquaticità a livello globale. Siamo particolarmente orgogliosi di continuare a sostenere iniziative che ci consentono di contribuire sia allo sport d’élite che all’accesso al nuoto come abilità di vita a livello comunitario“.

Una delle prospettive di Myrtha Pools nell’ambito del nuovo accordo con World Aquatics è quella di offrire supporto e consulenza alle Federazioni Nazionali nel trovare le soluzioni più efficaci per le proprie esigenze, valutando le opportunità sia di realizzazione di nuovi centri sportivi, che di ristrutturazione di impianti acquatici esistenti. Fin dalla sua prima collaborazione con World Aquatics, in occasione dei Campionati del Mondo di Roma del 1994, Myrtha Pools ha costantemente fornito tecnologie all’avanguardia per le piscine dei palcoscenici più importanti di questo sport. Oggi, trent’anni dopo, questa partnership è più forte che mai, spingendo oltre i confini di prestazioni, accessibilità e sostenibilità negli sport acquatici.

Le soluzioni Myrtha Pools riducono significativamente le emissioni di carbonio, supportano le certificazioni per l’edilizia ecologica e ottimizzano la circolazione dell’acqua per offrire prestazioni di livello mondiale, come dimostrato ai Campionati mondiali di nuoto di Singapore.

“In Myrtha Pools non costruiamo solo piscine, ma creiamo piattaforme per l’eccellenza sportiva, il coinvolgimento della comunità e la responsabilità ambientale“, ha affermato Colletto. “Siamo onorati di sostenere il successo dei Campionati Mondiali di Nuoto 2025 e di contribuire al futuro dell’acquatica a Singapore e oltre“.