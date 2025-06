A Gazzo domenica torna l’evento “Carrozze e cavalli”

Gazzo (San Giorgio Bigarello) Una giornata di festa per bambini e adulti, a contatto con la natura e attorniati da bellissimi cavalli. “Carrozze e cavalli” è la manifestazione che domani La Pro Loco di Bigarello “la Ghianda”, con il patrocinio del Comune di San Giorgio Bigarello, ha organizza nel Parco di Arlecchino della Foresta della Carpaneta. Le attività inizieranno alle 10 con i giri in carrozza per i visitatori nei vialetti del parco di Virgilio. Contestualmente, nei pressi dei labirinti si svolgerà il battesimo della sella, dove i bambini potranno cimentarsi in prove di piccole cavalcate in assoluta sicurezza sui docili cavalli di Sofia. Veri e propri gruppi di cavalieri trotteranno verso la foresta per il grande raduno previsto per le ore 11.30, cui seguirà la sfilata nel parco. Per tutta la giornata i bambini potranno svolgere attività laboratoriali. Ci sarà anche il mago Dorian che tra giochi di prestigio e le sue magiche bolle di sapone contribuirà a far divertire i più piccoli. Numerose aree saranno disponibili per pic-nic nei prati, con la possibilità di rilassanti passeggiate nei parchi Arlecchino, Virgilio e Bouffier. Ogni attività si fermerà temporaneamente durante la pausa pranzo salvo poi proseguire fino alle 18. Alle 12 aprirà lo stand gastronomico (per i gruppi numerosi è consigliata la prenotazione al numero 338 9481153), mentre un servizio di ristoro con bar e panini rimarrà in funzione per tutto il giorno. Nel pomeriggio saranno organizzati giochi nei prati ed animazioni per i bambini. Durante tutta la giornata saranno presenti bancarelle con prodotti tipici locali e giochi ed animazioni per bambini. L’ingresso è libero e gratuito, con ampi parcheggi a disposizione per cittadini e turisti.