A Palazzo d’Arco è Festa di Primavera

MANTOVA – Esiste nel cuore di Mantova un bellissimo giardino romantico, ricco di storia come il Palazzo che lo racchiude e protegge. È il giardino di Palazzo d’Arco che sarà il protagonista della Festa di Primavera in programma sabato 22 e domenica 23 marzo, dal mattino al tramonto. Un’occasione per tutti per trascorrere la giornata e vivere la natura con uno sguardo nuovo.

Due giorni dedicati alla natura e ai fiori con visite speciali alle collezioni del museo, laboratori per famiglie, letture sotto gli alberi, workshop floreali e di pittura e un percorso olfattivo tra le essenze del giardino: queste sono solo alcune delle possibilità per festeggiare insieme la primavera.

L’ottocentesco Giardino d’Inverno ospiterà un meraviglioso Flower market a cura di I Fiori di San Lorenzo con particolare attenzione alla bellezza dei fiori di stagione grazie alla flower farm di riferimento – Frasca Flower Farm. Le collaborazioni continuano con Il piccolo giardiniere Librofficina che curerà le letture sotto gli alberi e il book market. Partecipare alla festa significa anche riposarsi nel verde con una colazione o un aperitivo all’aria aperta gustando prelibatezze preparate da Pane al Pane di Cristina Lonardi.

Tra le iniziative delle due giornate: le visite speciali alla sezione di storia della moda e del costume del museo, che esibirà un vero e proprio giardino, variopinto e vivace, fatto di seta, velluto e taffetas; in occasione della Festa di Primavera il Museo di Palazzo d’Arco apre le sue porte a famiglie curiose e creative per un’esperienza che inizia nelle sale del Museo di Scienze e prosegue all’aria aperta per immergersinel verde tra fiori, foglie, sassi e altri doni del giardino. Qui si potranno realizzare mandala effimeri, da fermare nella memoria con una foto.

Sarà possibile prendere parte a un corso di acquerello dal vero con l’autore ed illustratore Alessandro Sanna.

Il workshop con Benedetta Ombroni di I Fiori di San Lorenzo consentirà di realizzare un accessorio floreale, una corona fatta di fiori freschi, rami e foglie che potrà essere indossata e in seguito dare carattere alla propria casa. Al termine Giovanna Aprili sarà a disposizione per un ritratto fotografico.

Non mancheranno le letture sotto l’albero, con Il piccolo giardiniere | librofficina.

Ma gli appuntamenti rivolti al mondo floreale, come già anticipato da questo giornale, iniziamo a Palazzo d’Arco con il primo marzo, alle 15.30. Protagonisti saranno in questo caso i fiori dipinti, attraverso una visita speciale a una selezione di nature morte barocche e un workshop curato da I Fiori di San Lorenzo.

Cosa si nasconde dietro a una magnifica natura dipinta o a un vaso colmo di fiori freschi? Si apre un viaggio appassionante per conoscere e rappresentare il reale nella sua straordinaria ricchezza: un Eden quello rappresentato dai pittori e dagli scultori barocchi fatto di giardini lussureggianti da cui trarre fiori meravigliosi e frutti succosi e profumati. Quella percorsa dagli artisti tra Sei e Settecento era una terra irrorata da bellezza e grazia.

Anche questo incontro si svolge in sinergia con Frasca Flower Farm e la fotografa Giovanna Aprili.

Il programma dettagliato delle giornate è su museodarcomantova.it, dove si possono acquistare i biglietti per le diverse proposte.

Per informazioni e prenotazioni: telefono 0376322242; e-mail biglietteria@museodarcomantova.it.