Ikea apre a Mantova con un format innovativo Spazio alla pianificazione e al business

MANTOVA – Ikea apre a Mantova il suo primo Plan & Order Point presso il Centro Commerciale La Favorita. Con 150 metri quadri dedicati alla progettazione degli ambienti domestici e lavorativi, il nuovo spazio segna un passo importante nell’espansione del brand. Mantova è stata scelta dopo un’analisi del territorio: «Per il mantovano, i negozi Ikea di Brescia, Bologna e Parma distano circa due ore. Abbiamo colto l’opportunità di servire una clientela interessata ma non ancora raggiunta», Mario Hevia, Market Manager Ikea Parma. Il Plan & Order Point è pensato per la progettazione personalizzata. I visitatori possono esplorare soluzioni per cucine, living e camere da letto e ordinare mobili con il supporto dei co-worker. «Questo format ci permette di essere più vicini alle realtà locali, con un approccio omnicanale che integra esperienza fisica e digitale», aggiunge Hevia. Particolare attenzione è stata data alle esigenze locali: «Abbiamo studiato il cliente mantovano, proponendo cucine compatte e guardaroba componibili, tra i prodotti più richiesti». Uno spazio è dedicato a Ikea for Business, il canale per clienti professionali, dai B&B agli uffici. «Aiutiamo le aziende a creare ‘la casa per il loro business’», precisano. Ikea offre consulenze con Interior Designer dedicati e progetti personalizzati, con supporto fino all’installazione. «I clienti Business possono contare su soluzioni flessibili, ideali per spazi grandi o piccoli». L’apertura è accompagnata da iniziative solidali. Ikea sostiene l’Associazione Abeo, impegnata per bambini e adolescenti con patologie, e il Villaggio SOS di Mantova, che accoglie minori in difficoltà. «Due iniziative che rientrano nel progetto ‘Un posto da Chiamare Casa’, con cui Ikea ha realizzato oltre 800 progetti sociali negli ultimi dieci anni», ricorda il brand. Con Mantova, salgono a 22 i punti vendita Ikea in Italia, tra store e Plan & Order Point. L’ecosistema lombardo del brand, che include i punti di Milano, Como e Monza, registra oltre 7 milioni di visitatori l’anno.