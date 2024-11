Al Teatro Grande di Brescia domenica Antonio Pappano dirigerà la Chamber Orchestra of Europe

BRESCIA Proseguono in questo autunno i grandi appuntamenti musicali della Stagione concertistica della Società dei Concerti del Teatro Grande.

Domenica 10 novembre alle ore 20.00 la Chamber Orchestra of Europe – una delle orchestre più affermate del panorama internazionale – si esibirà diretta dal noto Maestro Sir Antonio Pappano.

Il concerto è uno dei momenti più attesi dell’anno che vedrà tornare al Teatro Grande uno tra i direttori più acclamati dei palcoscenici internazionali, attualmente Direttore Emerito dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e, dal 2024, Direttore Principale della London Symphony Orchestra.

Nel concerto al Teatro Grande si esibirà inoltre, come solista al pianoforte, Bertrand Chamayou, pianista riconosciuto a livello internazionale per le sue virtuosistiche performance e vincitore di numerosi premi tra cui nel 2016 l’ECHO Klassik, nel 2019 il Gramophone Recording of the Year e unico artista ad aver vinto per quattro volte il prestigioso riconoscimento Victories de la Musique.

Il programma della serata prevede nella prima parte La création du monde op. 81 di Darius Milhaud e il Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel. Dopo l’intervallo verranno invece eseguite le Variazioni su “I Got Rhythm” per pianoforte e orchestra di George Gershwin e, in chiusura, la partitura completa del balletto Fancy Free di Leonard Bernstein.

La Fondazione del Teatro Grande ringrazia a2a da sempre a fianco dell’attività del Teatro Grande e che, in questa particolare occasione, è sponsor della serata.

I biglietti del concerto sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Il giorno dello spettacolo la Biglietteria sarà aperta dalle ore 15.30 sino all’orario di inizio del concerto.