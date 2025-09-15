Libri, mappe stampe il prossimo fine settimana al Diocesano

MANTOVA – Dopo il successo e la vivacità culturale di Festivaletteratura, la città dei Gonzaga non si ferma: sabato 20 e domenica 21 Settembre, Mantova apre nuovamente le porte al fascino della memoria con l’edizione autunnale di Mantova Libri Mappe Stampe, la storica mostra mercato dedicata al libro antico, alla cartografia e alla stampa d’epoca. Ospitata negli spazi del chiostro del Museo Diocesano “Francesco Gonzaga” (in piazza Virgiliana, 55), la manifestazione rappresenta un appuntamento imperdibile per bibliofili, collezionisti, studiosi e appassionati di storia e arte tipografica. Con oltre 40 espositori italiani ed esteri – provenienti da Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Austria, Paesi Bassi, Cipro – la mostra propone una selezione accurata di volumi antichi e rari, manoscritti, incunaboli, carte geografiche originali, vedute, incisioni e curiosità in carta che raccontano secoli di cultura e di arte della stampa. Giunta nel 2025 a tagliare il traguardo significativo dei 50 anni di vita – che ne fa il più longevo appuntamento per bibliofili e collezionisti in Italia – Mantova Libri Mappe Stampe continua a distinguersi per la qualità degli espositori e per l’atmosfera raccolta e distesa, che favorisce l’incontro diretto tra pubblico e antiquari. Un evento che mantiene viva la tradizione del collezionismo librario e che, proprio a pochi giorni dalla conclusione di Festivaletteratura, ne raccoglie idealmente il testimone proseguendo il dialogo tra passato e presente. Mantova Libri Mappe Stampe è la prima mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, a cura di Elisabetta Casanova, è organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova e dell’Associazione Italiana Collezionisti di Cartografia Antica Roberto Almagia’ e la collaborazione del Museo Diocesano Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia. Media partner: Maremagnum.com, Abebooks.com.

Orari di apertura: sabato 20 settembre 10.00 – 18.30; domenica 21 Settembre: 9.30 – 13:00. Anteprima riservata agli operatori del settore venerdì 19: 15.00 – 18.30. Non è necessario accreditarsi. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: www.mantovalibriestampe.com; mantovalibriestampe@gmail.com; telefono 333 3308106.