Annullato “La rivoluzione delle donne”, lo spettacolo di Paola Turci e Gino Castaldo al Sociale

A causa di circostanze organizzative non prevedibili e indipendenti dalla volontà degli artisti e dell’organizzazione, lo spettacolo è annullato.
È possibile richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 22 Novembre 2025.
- Per chi ha acquistato on line il rimborso avverrà in automatico tramite il metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto
- Per chi ha effettuato l’acquisto in un punto vendita TicketOne, è possibile chiedere il rimborso attraverso il linkwww.rimborsi-ticketone.it
- Per chi ha comprato presso il botteghino del Teatro Sociale è possibile chiedere il rimborso negli orari di apertura al pubblico