Pallavolo serie D f – Il presidente Trazzi: “Euromontaggi un cantiere aperto, ma stiamo crescendo gara dopo gara”

Porto L’Euromontaggi Porto ha iniziata al meglio la propria avventura da neopromosso nella Serie D femminile, vincendo le prime due gare nel girone A: a Maclodio per 3-1 contro l’Academy Brescia e al debutto casalingo per 3-0 sull’Inoxea Villaggio Prealpino. Poi ha ceduto, sempre davanti al suo pubblico, nel derby con il Faber Borgo Virgilio, che si è imposto per 3-2. Sabato scorso è arrivata una nuova battuta d’arresto, questa volta per 3-1, nel derby territoriale sul campo del Piubega. Nel prossimo turno, la squadra ospiterà l’Omnia Vincit Brescia.

«A Piubega abbiamo perso contro una squadra che si è dimostrata più compatta, più reattiva e sicuramente più abituata a questo campionato – ha commentato il presidente Stefano Trazzi – Al momento siamo un cantiere aperto, ma nonostante tutto mi ritengo soddisfatto della squadra. Il derby con il Borgo Virgilio, ad esempio, avremmo potuto anche vincerlo, sebbene sia giusto riconoscere i meriti dei nostri avversari». Il presidente ha poi aggiunto che la squadra sta facendo progressi: «L’obiettivo principale è migliorare settimana dopo settimana, con la consapevolezza che ogni partita rappresenta un’opportunità per crescere e affinare il gioco. L’importante è restare uniti e lavorare con la giusta mentalità».