Arie d’estate in piazza L. B. Alberti con le perle musicali di Gaetano Donizetti

MANTOVA Ancora un bel successo di pubblico, sabato sera in piazza Leon Battista Alberti, per il ciclo di concerti organizzati da MantovaMusica che, per l’occasione, ha proposto un apprezzato gala lirico dedicato alle arie d’opera più famose di Gaetano Donizetti (1797-1848). Accompagnati al pianoforte da Alessandro Trebeschi, Erika Tanaka, soprano, Roberto Maietta, baritono, e Omar Mancini, tenore, hanno interpretato una carrellata di arie tratte dall’ampio e variegato catalogo delle composizioni del maestro bergamasco che conta oltre settanta opere. Con puntuale attenzione alle esigenze dei grandi teatri dell’epoca e dei gusti del pubblico, Donizetti fu un autentico maestro nel saper affrontare sia i temi più impegnati, sia quelli più inclini al divertimento. Una contrapposizione riflessa nello spirito stesso delle composizioni che è stata rappresentata dai protagonisti del concerto seguendo un avvincente filo logico aperto dall’aria per baritono “Ti vedo ti bacio” dall’opera Betly a cui ha fatto seguito “Una furtiva lagrima” da L’elisir d’amore, il tema donizettiano più popolare, ben interpretato da Omar Mancini. Il percorso è proseguito con brani da tre opere “serie” che hanno offerto l’opportunità d’ascolto della celebre aria “Regnava nel silenzio” da Lucia di Lammermoor, ma anche temi sicuramente di più rara frequentazione come quelli delle opere Maria Padilla – “Ah quello fu per me” per baritono – e Roberto Devereux – “Ed ancor la tremenda porta” per tenore -. Con due cavatine da Don Pasquale proposte da Erika Tanaka – “Quel guardo il cavaliere – e in duetto con Roberto Maietta – “Pronta io son” – ecco il passaggio all’arguta leggerezza del Donizetti votato alla descrizione di situazioni divertenti. Un cambio di clima completato da tre scene consecutive da L’elisir d’amore in un crescendo di frizzanti motivi e intrecci vocali – “Voglio dire lo stupendo” per tenore e baritono, “Tra la la… Esulti pur la barbara” per soprano e tenore – fino al conclusivo “Tran tran” che ha coinvolto tutti e tre i cantanti. Entusiastica l’approvazione del pubblico per questa serata di belle arie, particolarmente apprezzata dagli appassionati cultori della lirica, e per l’impegno degli interpreti. Applausi meritati per Erika Tanaka, soprano dotata di energica espressività, per il brioso tenore Omar Mancini, per Roberto Maietta, baritono di solida esperienza ed efficace tenuta della scena, e per Alessandro Trebeschi, abile conduttore al pianoforte. Il prossimo appuntamento proposto da MantovaMusica Concert è per sabato 27 agosto, sempre in piazza L. B. Alberti (21.15) con Piero Viti e il Quartetto dell’Accademia di Santa Sofia protagonisti dell’evento intitolato “Da Boccherini ai Beatles”. (gmp)