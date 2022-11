Arriva il Black Friday al Parco Giardino Sigurtà

VALEGGIO Il Parco Giardino Sigurtà è chiuso da pochissime settimane, ma le sorprese continuano! È arrivato al Parco il Black Friday, con una promozione speciale per la stagione 2023 che inizierà domenica 5 marzo!

Se già avete voglia di primavera, acquistando entro il 30 novembre 2022 i biglietti adulto sul sito www.sigurta.it, potrete usufruire di uno sconto straordinario per la promo BLACK FRIDAY: 9,99 € anziché 16 €. Sono disponibili gli ultimi posti.

Clicca qui per acquistare il biglietto: https://ticket.sigurta.it/