Asola, al Teatro San Carlo canto e musica con The Gospel Times

ASOLA Si terrà venerdì 16 dicembre alle 21 presso il Teatro San Carlo il concerto gratuito “The Gospel Times”, organizzato dall’amministrazione comunale e dalla Delegazione dell’Asolano dell’ l’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei mantovani nell’ambito della rassegna That’s America. Spesso la musica evoca immagini, è così che alcuni brani musicali, come alcuni profumi o sapori, sono capaci di proiettarci indietro nel tempo per farci ricordare e rivivere le emozioni del passato. Un passato che ci porta lontano nel sud, nelle piantagioni di cotone negli Stati Uniti. Dove il canto accompagnava spesso i neri durante il giorno di lavoro per alleviare la fatica. Quei canti erano, tutto sommato, una rielaborazione in chiave cristiana della musica rituale africana. Grazie al Thomas A. Dorsey e il suo sforzo, questa musica viene modernizzata dagli antichi moduli espressivi senza tradire la vecchia tradizione. Uno sforzo che si sostanzia con la creazione di un nuovo genere: il Gospel. Gospel Times nasce proprio per rievocare quelle sensazioni, ricordi e atmosfere lontane, ricreando l’anima della musica gospel. “Cantiamo – dicono i componenti del coro – della gioia, del dolore, della felicità e della sofferenza. Cantiamo e ringraziamo Dio per ogni giorno che verrà”.

Il gruppo nasce nel 2005 dalla profonda passione per la musica gospel. L’intento del gruppo è quello di condividere la musica gospel in un viaggio attraverso sapori ed atmosfere dalle mille sfumature. Un repertorio ricco di gospel “spirituals” e “traditional” interpretati da voci statunitensi ed inglesi straordinarie, dalle doti vocali della leader Joyce E. Yuille, il soul di Kenn Bailey, la bravura di Julia St. Louis e la straordinaria voce di Josie St Aimee accompagnati dal fantasioso pianista Michele Bonivento.

Paolo Zordan