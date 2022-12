Mantova, Sabato 10 Dicembre le ‘Letture Barattole’ per bambini e bambine da 0 a 6 anni in Biblioteca Baratta

MANTOVA Appuntamento domani presso la sala bambini della Biblioteca Mediatica “Gino Baratta” di corso Garibaldi 88, con le “Letture Barattole” per bambini e bambine di età compresa tra zero e 6 anni, a cura dei lettori volontari di “BibliOfficina”. L’incontro è gratuito con posti limitati su prenotazione e si svolgerà dalle ore 11 alle ore 12.15 su due turni attivabili solo ad esaurimento del primo turno. Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria inviando una e-mail a: barattapiu@comune.mantova.gov.it o telefonando allo 0376-352732 e la presenza di un solo adulto accompagnatore.

Paolo Zordan