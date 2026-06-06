Apam: innovazione, formazione e sostenibilità al centro della strategia

MANTOVA – Tempo di bilanci per Apam, l’azienda dei trasporti che, come ben sappiamo, opera non solo in città ma per tutta la provincia mantovana. In occasione dell’incontro con la stampa, avvenuto ieri nella sede dell’azienda, è stato fatto non solo un quadro dei servizi offerti da tre anni a questa parte, ma sono state anche presentate diverse novità che vanno dal sistema di pagamento dei biglietti fino ad arrivare agli stessi mezzi di trasporto. Prima della conferenza, infatti, sono stati presentati i nuovi modelli di autobus (9 in totale di cui due già in circolazione, gli altri entreranno in servizio con molta probabilità alla fine del mese) tutti elettrici e con colorazione unica, come specificato dal presidente Medardo Zanetti che ha spiegato come l’ordinanza regionale ha voluto che non ci fosse più distinzione di colore tra navetta urbana ed interurbana (addio quindi alla distinzione tra autobus arancioni e blu). Per rimanere in tema novità, oltre al presidente Zanetti era presente anche il neoamministratore delegato Graziano Marinoni, che succede a Claudio Garatti andato ormai in pensione, il quale nel corso della conferenza ha contribuito a spiegare le motivazioni che hanno spinto l’azienda a prendere determinate decisioni. Tra le principali iniziative intraprese nell’azienda si è parlato molto della Academy, progetto volto ad offrire percorsi di formazione per coloro che volessero intraprendere la carriera come autisti all’interno dell’azienda, con grande attenzione anche in quelle che sono le quote rosa (ad ora, infatti, si calcola di una presenza di autiste del 20%). Altro tema trattato è stato quello dell’attenzione all’ambiente: per quanto riguarda i mezzi urbani sono tutti Euro 5 o Euro 6 (66% a metano, i restanti tutti elettrici), segno di come l’azienda abbia intrapreso una direzione volta all’attenzione all’impatto ambientale, soprattutto nel centro abitato. Altro aspetto importante e citato poco fa è il sistema di pagamento introdotto nell’ultimo periodo, chiamato “Taptogo” per i trasporti urbani e “Taptopay” per quelli extraurbani, caratterizzati però dallo stesso procedimento: tramite pagamento elettronico sarà possibile accedere alla corsa, risparmiando così sulla carta stampata. “Ringrazio tutti i soggetti che hanno collaborato con noi, Mantova ha dato prova di avere una classe dirigente molto valida” ha concluso Zanetti, “se siamo riusciti a raggiungere certi risultati è perché Mantova ci ha messo a disposizione gente di grande livello e qualità.”