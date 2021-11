Canneto sull’Oglio, Sabato 27 Novembre il ‘Concerto di Santa Cecilia’ delle bande di Canneto e Bozzolo al teatro Mauro Pagano

CANNETO SULL’OGLIO Si terrà domani alle 21 nella splendida cornice del teatro comunale “Mauro Pagano”, il Concerto di Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Protagonisti della serata saranno il Complesso Bandistico Cannetese e la Banda “Santa Cecilia” di Bozzolo guidate rispettivamente dal maestro Alfredo Cappellini e dal maestro Francesco Stevanon. Dopo un lungo periodo di forzata inattività dovuto alla pandemia ed alle conseguenti norme molto restrittive per gli spettacoli, la musica torna finalmente ad allietare il pubblico in segno di ripresa e di ritorno graduale alla normalità. Proprio la musica, con il suo linguaggio universale e la sua capacità di emozionare, saprà coinvolgere il pubblico regalando momenti di ritrovata serenità. Entrambe le formazioni musicali hanno una lunga tradizione e costituiscono un’importante realtà culturale e sociale per i rispettivi paesi. Non a caso il concerto è dedicato alla patrona dei musicisti, Santa Cecilia, che si festeggia il 22 novembre. Si intende, infatti, celebrare in musica questa sentita ricorrenza nella speranza che questo “concerto della ripresa” – il primo che si svolge in teatro dopo il Concerto dei Patroni del 19 gennaio 2019, poco prima dello scoppio dell’inaspettata pandemia – possa essere l’inizio di un nuovo periodo di proficua attività sia per le nostre realtà locali sia per tutto il mondo della musica e della cultura in generale. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio cultura del Comune di Canneto, tel. 0376-717010; la tabaccheria Altri Tempi di via Garibaldi 2, tel. 0376-723934 e la tabaccheria Cecchin Stefania di via Garibaldi 63, tel. 0376-70841. In ottemperanza alle normative vigenti, l’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass.

Paolo Zordan