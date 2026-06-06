Nasce l’associazione dei genitori: la materna di Canneto è salva

CANNETO SULL’OGLIO – La scuola dell’infanzia “Casa Maria” è salva. Dopo i mesi di forte preoccupazione seguiti all’annuncio del gestore uscente, che aveva comunicato la volontà di interrompere il servizio e chiudere la struttura a causa del calo demografico e dei pochi bambini iscritti, la comunità locale ha risposto con i fatti, unendosi per proteggere un pezzo della propria storia.

Grazie alla mobilitazione spontanea di un gruppo di genitori e al fondamentale e concreto sostegno della parrocchia, è stata ufficialmente costituita una nuova realtà ad hoc: l’associazione “Custodi di Casa Maria”, che subentrerà direttamente nella gestione della scuola. Il progetto ha già incassato un’importante risposta: sono infatti diverse le famiglie e i bambini che hanno confermato l’adesione e l’iscrizione per il prossimo anno scolastico, offrendo una solida base numerica e una garanzia concreta per la continuità didattica.

Dopo oltre 70 anni di attività, la storica materna paritaria di proprietà della Curia rischiava infatti di chiudere definitivamente i battenti al termine dell’anno scolastico. Dal dopoguerra la scuola è stata gestita dalle suore dell’ordine delle Figlie della carità di San Vincenzo de Paoli e dal 2013, dopo il trasferimento delle ultime anziane religiose, la struttura è stata gestita dall’Associazione scuole materne mantovane.

«Si riparte con un grandissimo entusiasmo – dichiara Angelo Appiani, presidente dell’associazione Custodi di Casa Maria -. Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà di questa sfida, ma eravamo altrettanto certi che un’istituzione come la nostra scuola, in cui l’intera comunità da generazioni si riconosce, non potesse spegnersi. Meritava un’attenzione, un amore e un impegno suppletivo per provare a garantirle il futuro che merita».

I motori sono già avviati per preparare il prossimo anno scolastico e sono state aperte intanto le iscrizioni. Per informazioni è possibile contattare Appiani e i referenti per le famiglie Chiara Capelli, Diego Redini e Tanya Rossato ai numeri 0376 723033 e 377 3165324 oppure inviando una mail a custodicasamaria@gmail.com.