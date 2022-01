Asola, Venerdì 21 Gennaio il notaio Mauro Acquaroni presenta il suo ultimo romanzo ‘Ho Visto (J’ai vu)’ in Biblioteca comunale

ASOLA Si terrà stasera alle 20.45 presso la Biblioteca comunale di via Fulvio Ziacchi 4, la presentazione dell’ultimo romanzo del notaio Mauro Acquaroni dal titolo “Ho visto (J’ai vu)” edito da Gilgamesh Edizioni. E se fosse un albero a raccontare le vite che gli passano davanti in una Parigi che non potrai non amare? E queste vite, queste esistenze, cosa lasciano nel ricordo di un essere così longevo da poterne raccogliere ogni sfumatura? Vite diverse che scorrono sotto gli occhi di un ciliegio, il cui germoglio sbuca sulla Butte di Montmartre nel 1885 e che nulla può fare se non registrare quanto accade. Con l’autore dialogherà l’editore Dario Bellini. L’evento si svolgerà all’interno della Biblioteca comunale in ottemperanza alle norme sanitarie per prevenire la diffusione del Covid-19. L’ingresso è libero. È necessario possedere il Green pass e la mascherina.

Paolo Zordan