Capodanno con Rumors della Campogalliani

MANTOVA L’Accademia Teatrale Campogalliani sabato 31 dicembre alle ore 21, saluterà il 2022 con “Rumors” di Neil Simon, terzo spettacolo della ricca stagione teatrale: una commedia scoppiettante, divertente, una farsa scritta dal prolifico autore statunitense nel 1987 e rappresentata sempre con grandissimo successo sui palcoscenici di tutto il mondo. Il titolo è traducibile in italiano come pettegolezzi, di cui il dramma è pieno, alludendo all’ambiguità del mondo della borghesia. La molla che fa scattare il meccanismo degli equivoci è costituita da un misterioso sparo in casa del vicesindaco di New York che ha invitato quattro coppie di amici a festeggiare il suo decimo anniversario di matrimonio. Ma all’arrivo della prima coppia, composta dall’avvocato di fiducia e relativa consorte, incominciano i problemi e con essi … i rumors: Myra, la moglie, non c’è, la servitù nemmeno e il vicesindaco giace nella sua stanza in un lago di sangue, con il lobo dell’orecchio perforato da un proiettile esploso forse in un tentativo di suicidio.

Ecco dunque che prende vita la messinscena di copertura: la serata va avanti, giungono gli altri ospiti, il consulente fiscale con relativa moglie mondana e pettegola, l’analista timido con signora per niente rilassata e, per finire, il neocandidato al senato oppresso da una consorte nevroticamente gelosa.

In una girandola di battute e di gags scoppiettanti, le quattro coppie inventano una serie convulsa di bugie, di reciproci inganni per la paura di essere coinvolte in uno scandalo e di perdere così i privilegi economici e sociali conquistati grazie, soprattutto, alla loro amicizia con il vicesindaco e signora; i due, paradossalmente protagonisti della commedia, non appariranno mai in scena quasi a magnificare il superbo congegno di una vicenda inesistente, un divertentissimo castello di sabbia perfettamente orchestrato.

Neil Simon Neil Simon nasce a New York il 4 luglio 1927 e ivi muore il 26 agosto 2018.

Noto per il suo stile asciutto ed incisivo, per le battute fulminanti e per i dialoghi brillanti, Simon è stato un maestro nell’arte di fondere i toni leggeri della commedia a solide strutture drammatiche. Il settimanale TIME lo ha definito come “il santo patrono delle risate”, mentre per molti osservatori e critici è da considerarsi come il commediografo più popolare dopo William Shakespeare. Molti titoli di Neil Simon, rappresentati in tutto il mondo, sono diventati classici del teatro contemporaneo e hanno avuto trasposizioni cinematografiche di grande successo: “La strana coppia”, “A piedi nudi nel parco”, “Prigioniero della seconda strada”, solo per citarne alcuni.

Nella sua carriera ha ottenuto quattro candidature all’Oscar e ha vinto un premio Pulitzer per la drammaturgia per l’opera “Lost in Yonkers”; con la commedia “Rumors” si è aggiudicato un Tony Award per il miglior spettacolo teatrale.

Lo spettacolo, che porta la firma registica di Mario Zolin vede impegnati sulla scena Isabella Bertolini, Giancarlo Braglia, Roberta Vesentini, Salvatore Luzio, Rossella Avanzi, Giampiero Marra e Marco Federici. Le scenografie sono state ideate dallo stesso regista Mario Zolini e da Diego Fusari che, insieme a Francesca Campogalliani ha curato pure i costumi, Nicola Martinelli ha selezionato la colonna sonora e le luci sono state impostate da Massimiliano Fiordaliso. Per la realizzazione delle scenografie ci si è serviti della falegnameria Busoli e per quella dei costumi della sartoria Costapereira. Diva Paola Polidori insieme a Tiziana Casoni hanno seguito la direzione scenica dello spettacolo.

Lo spettacolo verrà replicato ogni venerdì e sabato sera alle 20,45 e la domenica alle ore 16 fino al 29 gennaio e le prenotazioni sono già aperte presso la biglietteria del Teatrino D’Arco e si possono effettuare dal mercoledì al sabato telefonando allo 0376 325363 oppure vai mail scrivendo a: biglietteria@teatro-campogalliani.it.