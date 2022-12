Castel Goffredo, successo per lo Shopping Day in piazza Mazzini e nelle vie del centro

CASTEL GOFFREDO Ha avuto un grande successo lo Shopping Day, l’evento più atteso del Natale castellano, che è ritornato dopo due anni a svolgersi in piazza e all’aperto nel formato originale del periodo pre-Covid. Un appuntamento fisso, atteso e voluto dai commercianti, dai cittadini, dall’amministrazione comunale e con la direzione artistica di Amneris Bendoni. L’obiettivo era quello di sostenere i piccoli negozi, le botteghe artigianali e gli imprenditori, nella logica del chilometro zero in un momento di perdurante crisi economica che ha messo in seria difficoltà chi gestisce le realtà commerciali e artigianali del paese. Il programma della piazza ha visto in piazza Mazzini e nelle vie del centro storico i tradizionali mercatini di Natale e di artigianato creativo, tante perone nelle strade e negozi aperti fino a mezzanotte con la presenza degli stand delle associazioni locali per lo scambio degli auguri. Le vie del centro inoltre sono state illuminate da una performance itinerante molto scenografica di unicorni luminosi a cura di Curius Bubble, da uno spettacolo di equilibrismo e acrobatica a cura di Los Filonautas in piazza Mazzini e da uno spettacolo di focoleria con giochi con torce e danze luminose. Molto gradite infine le castagne e il vin brûlé del Gruppo Alpini offerto generosamente dai Commercianti Castellani.

Paolo Zordan