Calcio Serie C – Mantova, parla Garzon: “Nel 2023 meno sofferenze. Squadra in crescita. E ci rinforzeremo”

Mantova Ore contate per questo 2022 e anche in casa Mantova è quindi tempo di bilanci e di previsioni per capire come affrontare al meglio il nuovo anno con l’obiettivo di strappare qualche soddisfazione in più. Questo, in sintesi, il pensiero del vicepresidente dell’Acm, Gianluca Garzon, che ha fatto una panoramica sul mondo biancorosso parlando di squadra, mercato e società.

Partiamo dalla fine, dalla vittoria contro il Sangiuliano. Tre punti arrivati in rimonta, fondamentali per la classifica…

«Ci siamo ripresi quello che avevamo perso nel girone d’andata. C’era la possibilità di uscire dai playout e questo ci ha permesso di vivere un Natale più sereno».

Altro segnale incoraggiante: a siglare il gol vittoria, Fontana. Uno dei tanti giovani di buona prospettiva…

«L’input della società è sempre stato quello di puntare sui giovani. Sono felice per loro perché si stanno mettendo in mostra, sostenuti però da un gruppo di ragazzi che vanta molta esperienza. Fontana non è una sorpresa. In allenamento lavora con tenacia e l’ha dimostrato anche in partita».

E’ vero che bisogna guardarsi ancora le spalle, ma i playoff sono a tre punti. E’ questo l’obiettivo?

«Sono convinto che la squadra abbia dei valori importanti che saranno integrati con il prossimo mercato. Detto questo, è bene volare bassi. Pensiamo a salvarci il prima possibile e poi vedremo quello che si potrà fare ancora».

Al giro di boa come giudica il lavoro di mister Corrent?

«Lui non ha sbagliato nulla. E’ stato bravo perché ha creduto nelle sue idee anche quando i risultati non gli davano ragione. Ha conosciuto la piazza, il campionato, i giocatori a disposizione e alla fine ha avuto ragione».

La società in questo mercato quanto è disposta a investire?

«Se c’è l’opportunità di rinforzare in modo importante la squadra con dei giocatori funzionali per il prossimo anno, difficilmente ci faremo scappare l’occasione. Non siamo alla canna del gas. Piccoli e Setti sanno quello che c’è da fare».

Che bilancio si può fare di questo 2022?

«Sul piano sportivo tanta sofferenza. Poi alla fine del campionato scorso ci siamo salvati. Quest’anno non siamo partiti benissimo, ma abbiamo chiuso in crescita e speriamo di continuare. Dal punto di vista societario dispiace per l’uscita di Masiello, perché in questi anni ha fatto un lavoro importante, ma con l’arrivo di Piccoli, il Mantova ha una società molto solida e sta facendo un lavoro enorme. Ha entusiasmo ed è molto ambizioso».

E al 2023 cosa chiede?

«In primis la salute per tutti i nostri tifosi e poi meno sofferenze: lo meritano. Ma anche chi lavora per questa squadra merita soddisfazioni, perché ci mette impegno, sacrificio e tanta passione».