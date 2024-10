Capodanno in piazza Sordello con i Negrita

MANTOVA Saranno con ogni probabilità i Negrita gli ospiti del Capodanno in piazza Sordello per salutare il 2024 e abbracciare il 2025. La band toscana torna quindi in riva al Mincio dopo nove anni, da quel 31 dicembre 2015, quando furono ospiti del sindaco Mattia Palazzi al suo primo Capodanno da primo cittadino.

Ora la band toscana ritorna in città forte di un progetto discografico per Universal che si annuncia in uscita proprio con il nuovo anno. L’altro giorno, a cinque anni di distanza dall’ultimo lavoro, i Negrita sono usciti con il video del nuovo singolo “Non esistono innocenti amico mio” che sarà sicuramente uno dei brandi che il gruppo proporrà sul palco di piazza Sordello. Le immagini del video del singolo, con la regia di Marino Cecada e il montaggio di Gianni Gaudenzi, sono quelle del concerto evento sold out tenutosi il 27 settembre all’Unipol Forum di Milano davanti a 10000 persone che hanno cantato e ballato sui brani cult ma hanno anche avuto modo di ascoltare questo nuovo singolo per la prima volta live.

A proposito del live, e le immagini estratte, Drigo commenta: “La grande festa per i trent’anni della band, celebrata lo scorso 27 settembre al Forum di Milano insieme a diecimila compagni di viaggio è stata un abbraccio collettivo, un’occasione magica per rivivere insieme il passato… ma con gli occhi puntati verso il futuro. L’energia e la gioia di quei momenti condivisi ci han permesso di guardare indietro con gratitudine, ma anche d’immaginare ciò che verrà. In quella sera speciale abbiamo infatti voluto presentare in anteprima due brani del nuovo album che stiamo ancora componendo. In questo progetto sentiamo forte il bisogno di raccontare le inquietudini che ci circondano: il preoccupante crescendo di conflitti e divisioni che pervadono il mondo. È proprio dalle immagini di quella notte intensa che nasce il videoclip del primo dei nostri nuovi pezzi, Non Esistono Innocenti Amico Mio, che indaga su questo momento così carico di contraddizioni”.Il brano riflette l’impegno della band nel trattare temi attuali e profondi, uno sguardo attento e critico sul mondo attuale e le sue contraddizioni. Il brano si distingue per la sua carica emotiva e per un testo che non lascia spazio a illusioni, ma invita piuttosto a guardare in faccia le verità scomode. Con “Non esistono innocenti amico mio”, i Negrita confermano il loro ruolo di narratori sinceri, critici e attenti al mondo che li circonda, attraverso una canzone che diventa un vero e proprio manifesto di resistenza.