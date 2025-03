TRANSFILM, da ben 58 anni un’eccellenza nella logistica e nei trasporti

Crescita, investimenti e nuove prospettive per il futuro

CASTEL GOFFREDO – Nata nel 1967, Transfilm S.R.L. (www.transfilm.it) è un’azienda mantovana con sede a Castel Goffredo, specializzata nei servizi di trasporto e logistica. Da oltre mezzo secolo, è guidata dalla famiglia Viola, che ha saputo trasformarla in un punto di riferimento nel settore.

Negli ultimi anni, la crescita è stata esponenziale, consolidando la sua posizione tra i leader del trasporto nazionale ed europeo.

Transfilm offre servizi di trasporto espresso su tutto il territorio nazionale, con oltre 180 automezzi di proprietà e una rete capillare di collaborazioni. I punti di forza sono puntualità e affidabilità: garantiscono consegne in 12 e 24 ore, un servizio che altrove sarebbe considerato “dedicato”, ma che con la sua organizzazione diventa attività ordinaria rendendolo sostenibile ed efficiente.

Dal 2018, con l’acquisizione di Eurotir S.R.L. leader territoriale dei servizi con l’estero, viene ampliata l’offerta con trasporti internazionali, operando con la stessa qualità e affidabilità, disponendo inoltre di 10.000 mq di magazzini per servizi logistici avanzati.

Il gruppo Transfilm S.R.L. e Eurotir S.R.L. ha registrato una crescita straordinaria dal 2020 a oggi, con un raddoppio dei volumi di lavoro e con un fatturato globale nel 2024 che è andato oltre i 40 milioni di euro.

Il loro successo si fonda su investimenti costanti e mirati in risorse umane, tecnologia e infrastrutture. Le prospettive per il 2025 sono ancora più ambiziose mirando all’obiettivo di espandere ulteriormente il network e i servizi mantenendo la qualità che li ha sempre contraddistinti.

• Capitale umano: le persone sono la risorsa più importante. 50 impiegati, 180 Autisti e 60 magazzinieri sono tutti assunte direttamente senza esternalizzazioni.

• Parco veicolare all’avanguardia: tutti i mezzi sono Euro 6 di ultima generazione, garantendo efficienza, riduzione dell’impatto ambientale e sicurezza sulla strada.

• Nuove strutture: l’hub nazionale dispone di 10.000 mq, con 80 ribalte per il carico/scarico simultaneo, è una delle infrastrutture più avanzate del settore.

• Formazione continua: corsi di guida sicura, formazione per il personale di magazzino e aggiornamenti costanti per tutto il team, inclusi i settori commerciale, IT e qualità.

• Espansione territoriale: a novembre 2024 viene inaugurata la prima filiale Transfilm con sede a Cinisello Balsamo, un magazzino di 3.500 mq. Questa nuova realtà permette l’ottimizzazione della raccolta e della distribuzione e un’espansione commerciale nell’area di Milano-Varese-Lecco e Monza Brianza.

Uno sguardo al 2025 che sarà all’insegna dell’espansione strategica, con nuovi progetti per rafforzare la presenza in posizioni chiave sul territorio nazionale.

Per prime le nuove filiali nazionali, l’espansione internazionale con Eurotir S.R.L. che sta implementando nuovi mercati e servizi, ampliando la copertura delle tratte europee con uno sviluppo tecnologico ed con investimenti nella digitalizzazione, automazione per rendere il servizio ancora più efficiente.

Inoltre, Transfilm, pur mantenendo le radici solide della famiglia Viola – con Cesarino, Vito e Marco – guarda al futuro con la nuova generazione di leader.

Carlo, Federico e Rachele, Vittoria Viola – figli di Vito, Marco e Cesarino – coordinati dal direttore Marco Casalini, sono già operativi da oltre 15 anni e oggi guidano settori chiave dell’azienda: la gestione operativa (magazzino e traffico) e l’ufficio amministrativo. Il passaggio generazionale è infatti la garanzia della continuità di una visione imprenditoriale vincente, basata su valori solidi, innovazione e sostenibilità.

Dopo 58 anni di esperienza, Transfilm continua a crescere, mantenendo l’eccellenza nel trasporto e nella logistica.

La sua missione è chiara: crescere senza compromettere la qualità del servizio e l’attenzione alla propria clientela puntando sempre sulla sostenibilità, sull’innovazione e sulla valorizzazione del capitale umano.

Qualità, ambiente e sicurezza: La sostenibilità come motore di crescita

Pratiche concrete per ridurre l’impatto ambientale

La parola sostenibilità è un concetto essenziale per Transfilm. L’obiettivo di perseguire un modello di business che, oltre a generare profitto, valorizzi le persone e rispetti l’ambiente circostante, nasce dal forte interesse che i fratelli Viola hanno sempre coltivato verso queste tematiche. Da anni l’azienda porta avanti un percorso di crescita e innovazione, investendo nella formazione continua dei lavoratori e nella progressiva trasformazione ecologica della propria flotta. Questo impegno costante l’ha resa un punto di riferimento virtuoso nel settore dei trasporti.

Il primo riconoscimento ufficiale risale al 2004, con il conseguimento della certificazione UNI EN ISO 9001 che attesta lo sforzo nel garantire elevati standard di qualità ed efficienza dei processi aziendali.

Negli anni successivi, l’impresa punta a promuovere una sempre maggior tutela della salute e sicurezza del personale, sia di sede che viaggiante. Nel 2019 Transfilm ottiene la certificazione UNI EN ISO 45001. In un periodo segnato da un contesto economico influenzato dalla pandemia e dalle vicende del conflitto russo-ucraino, che hanno effetti deleteri sul mercato dei trasporti, l’azienda trova inoltre la forza di investire nel rinnovo del parco veicolare, con lo scopo di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori e ridurre i propri impatti ambientali. Parallelamente, è incentivata l’attività formativa, con l’introduzione di corsi di guida sicura attraverso l’utilizzo di simulatori. A coronamento di queste iniziative, Transfilm nel 2022 è tra le prime imprese italiane a essere certificata UNI ISO 39001per la gestione della sicurezza stradale.

Nello stesso anno Transfilm promuove la sostenibilità ambientale attraverso la certificazione UNI EN ISO 14064 (carbon footprint), con la volontà di ridurre l’impronta ecologica tenendo monitorate le proprie emissioni di anidride carbonica. A inizio estate vengono inoltre ultimati i lavori di installazione degli impianti fotovoltaici nelle sedi di via Londra e via Bucarest. Anche grazie a questo intervento, nel 2024 l’azienda riduce le proprie emissioni del 12,3% rispetto al 2023.

Nel 2023 arriva la certificazione UNI PdR 125 sulla parità di genere nelle organizzazioni, a riprova dell’impegno profuso nel creare un clima lavorativo sereno e inclusivo.

Con l’anno appena trascorso si aggiungono altri due nuovi tasselli al percorso di innovazione dell’azienda. Transfilm diventa ancora più green con l’introduzione di un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001, mentre a gennaio 2025 riceve la medaglia d’argento EcoVadis, il più diffuso rating ESG a livello globale che valuta l’azienda in relazione a quattro macro-ambiti: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili. Questo risultato non solo conferma lo spirito precursore nell’allinearsi a pratiche sostenibili sempre più richieste dal panorama emergente, ma è la concreta espressione dei valori che caratterizzano l’impresa dalla nascita.

Ad oggi, tanto è stato fatto dall’ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza, presidiato da Consuelo Panzi e dalla Responsabile Area Finanza e consigliera di Apindustria Mantova, Gabriella Eoli, col supporto dei professionisti esperti in ambiente e sostenibilità di SEPRIM SRL, ma molto è ancora possibile fare. Tra i prossimi traguardi ci sono la realizzazione del primo bilancio di sostenibilità, oltre alla volontà di mantenere tutti gli impegni e le certificazioni conseguite finora. Quel che è certo è che per Tranfilm il futuro è una sfida e un’opportunità, in cui la parola sostenibilità non può mancare.

