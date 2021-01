Castel Goffredo, successo per la conferenza in streaming dal Mast dedicata alla chiesa prepositurale di Sant’Erasmo

CASTEL GOFFREDO Nell’ambito della rassegna in streaming “Un Tè al Museo”, la direttrice del museo Mast Barbara D’Attoma, ha tenuto un’interessante e apprezzata conferenza dal titolo “Dentro e fuori la prepositurale di Sant’Erasmo a Castel Goffredo”. Cosa significa il titolo prepositurale? E chi era Sant’Erasmo? “Costruita nella seconda metà del ‘400, ampliata nel 1516 e ricostruita negli ultimi anni del ‘500 – ha spiegato la relatrice -, la chiesa custodisce intagli preziosi, commessi marmorei realizzati dai celebri artigiani fiorentini Corbarelli, il virtuosismo di una suggestiva tela di Giuseppe Bazzani e il commovente Crocifisso miracoloso del ‘400 intagliato nel legno”. Il Mast Museo della Città di via Botturi nr.3 a Castel Goffredo, aveva preparato un ricco programma di corsi che avrebbero dovuto svolgersi in presenza. Ogni mese erano previsti quattro appuntamenti. Al momento si è realizzato solo l’evento di ottobre, mentre gli altri corsi sono al momento sospesi o spostati in streaming. Per accedere allo streaming è facile: per chi è iscritto alla mailinglist del museo, nella mail c’è un rimando alla piattaforma online. Altrimenti, basta collegarsi al sito del museo o alla pagina facebook, dove si trovano tutte le indicazioni necessarie per l’accesso.

Paolo Zordan