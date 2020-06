Rally – La Solferino Pecso torna in pista

SOLFERINO Termometro ad infrarossi all’ingresso, mascherine, guanti, disinfezione dei mezzi e distanziamento. Questo il leitmotiv che ha caratterizzato le due giornate di prove libere e test andati in scena sulle piste di Volta Mantovana il 25 maggio e a Vighizzolo D’Este (Padova) il 7 giugno.

Le ruote tassellate sono tornate a calcare le piste sterrate, dopo la pausa invernale ed il lockdown, rappresentando per lo sport dilettantistico dei motori un simbolico ritorno alla normalità, con la speranza che presto possano spegnersi i semafori rossi sulle griglie di partenza di tutta Italia.

A questi appuntamenti non potevano mancare di certo i portacolori della scuderia Solferino Rally Pecso, occasione ghiotta per testare le nuove soluzioni e per togliersi di dosso un po’ di ruggine. In categoria A erano presenti Andrea Marai su Fiat Cinquecento 1.3 e Mattia Zanini su Fiat Panda 1.3, in categoria B Luigi Faccincani su Fiat Punto Kit. Nelle monoposto a due ruote motrici Danilo Arnaldini su proto Fiat, Alessandro Arnaldini e Paolo Miani, entrambi su prototipi motorizzati Suzuki.