Baroni, interpellanza al ministro Patuanelli su Corneliani

Ho ritenuto di interpellare il Ministro Patuanelli per avere informazioni sia sulle ragioni del ritiro della offerta da parte del fondo sia sull’interessamento da parte del dott. Marco Boglione alla acquisizione della Corneliani srl e in merito agli sviluppi dell’accordo siglato in prefettura nella scorsa estate con promessa di un conferimento di 10 mln euro pubblici ( decreto rilancio ) e contestuale ( alla promessa ) ripresa della attività lavorativa, concessa in effetti dal Tribunale di Mantova.Anna Lisa BaroniParlamentare della Repubblica – Gruppo Forza Italia