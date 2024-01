Scuola di Polizia per i bimbi della materna “Ricordo ai Caduti”

MANTOVA Ieri mattina la Questura ha ricevuto una visita particolare: i piccoli della Scuola dell’Infanzia Ricordo ai Caduti” di Mantova. I bimbi per alcune ore hanno visto da vicino il lavoro dei poliziotti ed hanno vissuto un’entusiasmante esperienza con gli “amici poliziotti”: sono stati accompagnati dal Commissario Martina Colletti, che ha risposto a tutte le loro domande e curiosità, e che li ha portati a visitare alcuni uffici della Questura facendo loro provare anche l’ebbrezza di salire su una pattuglia della Squadra Volante, di comunicare dalla Sala Operativa con i poliziotti su strada e di far suonare la sirena. È stata anche l’occasione per vedere all’opera il personale della Polizia Scientifica, in particolare nell’attività di foto-segnalamento, in cui i piccoli, particolarmente incuriositi, sono stati coinvolti. In ricordo dell’incontro è stato loro consegnato il cappellino ed alcuni gadget della Polizia di Stato.