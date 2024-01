Castiglione, al Teatro Sociale spettacolo per i più piccoli

Il cartellone degli spettacoli al Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere continua ed il prossimo appuntamento sarà il 26 gennaio con la trasposizione del celebre film “L’attimo fuggente”. Ma sul palcoscenico aloisiano, tanto spazio anche per gli spettacoli dedicati ai più piccoli. Come annunciato infatti dall’assessore alla cultura Massimo Lucchetti, in occasione della conferenza stampa di presentazione della rassegna 2023/2024, si rinnova, anche per questa edizione, il tradizionale programma per le famiglie con ben tre proposte e tutte di domenica, alle 17 ed al costo di 5 euro. Dopo “L’apprendista di Babbo Natale” a cura della compagnia Fantateatro, domenica 21 gennaio sarà la volta di “Chi ha paura di Denti di Ferro” con in scena l’Accademia Perduta; e per finire il 4 febbraio con “Il viaggio di Giovannino” degli Eccentrici Dadarò. Sarà possibile acquistare i biglietti sul sito vivaticket.it, ma anche presso le biglietterie del Teatro il giorno stesso dell’evento a partire dalle 16.30.

Angelo Maria Castaldo